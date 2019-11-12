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AB kendi ordusunu mu kuruyor! 'Gerekirse tek başımıza hareket etmeliyiz'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, birliğin savunma alanında kendini geliştirerek gerekirse tek başına hareket edebilir hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

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Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Mogherini, ortak savunma projelerine değindi. 
 
Federica Mogherini, "AB askeri anlamda bağımsız bir aktör mü olmaya çalışıyor?" sorusu üzerine, "Tercihimiz her zaman ortaklarımızla birlikte hareket etmek. Ancak gerekli olması durumunda savunma alanında tek başımıza hareket edebilmeliyiz." açıklamasında bulundu.
 
Mogherini, AB'nin "müşterek özerkliğe" inandığını belirterek, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumlarla birlikte hareket etmenin her zaman öncelik taşıdığını söyledi. 
 
AB Konseyi, bugün 25 üye ülke arasında ortak savunmayı geliştirmeyi amaçlayan Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) kapsamında 13 projeye daha onay verdiğini duyurmuştu. 
 
2017'nin Aralık ayında onaylanan PESCO'nun ardından "AB ordusu kuruluyor" tartışmaları alevlenmişti. Bugün onaylanan projelerin ardından, PESCO kapsamında ortak savunma alanında yürütülen proje sayısı 47'ye yükselmişti.

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