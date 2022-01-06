AB, KGAÖ'nün asker gönderdiği Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 14:54

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında Kazakistan'daki protestolar ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle ülkeye KGAÖ'nün asker göndermesi hakkındaki soruyu yanıtladı.

Kazakistan'daki herkese itidal çağrısı yaptıklarını hatırlatan ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesini arzuladıklarını vurgulayan Massrali, gösterilerde şiddete başvurulmasını ve yağmalama gibi olayları kınadıklarını belirtti.

Massrali, KGAÖ'nün asker göndermesini "not ettiklerini" ifade ederek "Tabii şunu söylemeden geçmemek lazım. Bu tür bir girişim Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı göstermeli." dedi.

- TOKAYEV, YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.