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Dünya

AB, Kiev'e desteğini yineledi

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Ukrayna'daki savaşta 3 yıl geride kalırken, Kiev'e verilen desteği bir kez daha teyit ederek, mali, askeri ve diplomatik desteğin sürdürüleceği sözünü verdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
AB, Kiev'e desteğini yineledi
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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından Ukrayna'da savaşın başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesi dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada Rusya'nın "başlattığı yasa dışı savaş" kınanarak, "Bu savaşın ve Ukrayna halkına karşı işlenen vahşetin tek sorumlusu Rusya ve onun liderliğidir. İşlenen tüm savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için hesap verebilirlik çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya 48,7 milyar avrosu askeri yardım olmak üzere toplam 135 milyar avro değerinde ekonomik, insani ve askeri yardım sağladığı belirtilen açıklamada, düzenli mali desteği sürdürme ve Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına katkıda bulunma sözü verildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda ilerlediği kaydedilerek, "Ukrayna, Avrupa ailemizin bir parçasıdır. Ukraynalılar AB içerisinde bir gelecek arzu ettiklerini ifade etmişlerdir. Biz de Ukrayna'ya aday ülke statüsü vererek ve katılım müzakerelerini başlatarak bunu kabul ettik." denildi.

Ukrayna'ya yönelik küresel dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası ortaklar Ukrayna'nın "kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış arayışını desteklemeye" davet edildi.

Açıklamada, "Barış, güvenlik ve adaletin üstün geleceğini bir kez daha teyit ederek Ukrayna'nın yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Von der Leyen ve Costa liderliğindeki AB heyeti bugün savaşın 3. yılı dolayısıyla destek ziyareti için başkent Kiev'de bulunuyor.

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