AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Birliğimiz ittifaka açık

Von der Leyen, geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yeniden AB Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmesinin üzerinden geçen 100 günü değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

"(Göreve geldiğim) 1 Aralık günü, sanki bir ömür önceymiş gibi geliyor." diyen von der Leyen, AB'nin içinden geçtiği durumu şöyle tanımladı:

"Dünya yıldırım hızında değişiyor. Jeopolitik değişimler ittifakları sarsıyor. On yıllardır süregelen kesinlikler parçalanıyor. Sınırlarımızda hala vahşi bir savaş sürüyor."

Von der Leyen, bu nedenle görevdeki ilk gününden bu yana yeni ittifaklar kurmaya odaklandığını kaydederek "Avrupa'nın ortaklık konusunda açık olmaya devam ettiğini, çok önemli olan öngörülebilirlik ve istikrar gibi değerli özellikler sunduğumuzu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum." dedi.

Gelecek haftalarda AB Komisyonu üyelerini ilk kez güvenlik konulu özel bir toplantıda bir araya getireceğini ifade eden von der Leyen, Komisyonun "Rearm Europe" ismini verdiği, Avrupa'yı silahlandırma paketine değindi.

Von der Leyen, 150 milyar Avrosu ortak tedarik için olmak üzere üye ülkelere toplam 800 milyar Avroya kadar mali destek sağlaması planlanan paketin hem üye ülkeler için hem ortak tedarik için AB genelinde savunma harcamalarına mali alan açmayı hedeflediğini belirtti.

AB'nin halihazırda savunma ihtiyaçlarının yüzde 80'ini Birlik dışından temin ettiğini söyleyen von der Leyen, "NATO ile 'tamamlayıcı' nitelikte olacağını vurguluyorum. Tekerleği yeniden icat etmeyeceğimizi, bunun yerine standartlar ve normlar söz konusu olduğunda veya boşlukların nerede olduğunu analiz etme konusunda NATO'yla çok başarılı koordinasyonu geliştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Finansman seçenekleri ne olursa olsun, para toplamamız gerekecek. Üye ülkeler sermaye piyasalarına gitmeli ve savunma harcamaları için para toplamalı." ifadelerini kullanan von der Leyen, söz konusu paket kapsamında somut adımların atılması için zaman açısından baskı altında olunduğunu, 20-21 Mart'ta yapılacak AB zirvesinden önce gerekli yasa tekliflerinin sunulması gerektiğini vurguladı.

- FİKİRDAŞ ÜLKELER GİRİŞİMİ

Von der Leyen, Yunan basınından bir gazetecinin, 6 Mart'taki savunma konulu olağanüstü AB zirvesinin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 NATO ülkesinin liderleriyle yaptığı "Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrim İçi Toplantısı"na atfen sorduğu, "Bazı üye ülkelerde bu girişimlerin fikirdaş AB ortaklarına açılması olasılığı konusunda bir rahatsızlık olduğu, bunun giderilip giderilmeyeceğine" ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bunun üzerinde çalışmak için iyi bir formül ve iyi bir çerçeve bulmalıyız. Şu anda dengeli bir yaklaşım bulmak için tüm farklı çıkarları ve paydaşları dinliyoruz."