İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8988
  • EURO
    52,8698
  • ALTIN
    6898.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  AB Komisyonu başkanının sözlerine açıklama! Türkiye'nin kritik rolü kabul edildi
Dünya

AB Komisyonu başkanının sözlerine açıklama! Türkiye'nin kritik rolü kabul edildi

AB Komisyonu, Başkan Ursula von der Leyen'in tartışma yaratan sözlerine açıklık getirerek Türkiye'nin bölgedeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Aday ülke olarak Türkiye'nin özellikle Batı Balkanlar'da AB değerleri doğrultusunda hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.

AA21 Nisan 2026 Salı 14:23 - Güncelleme:
AB Komisyonu başkanının sözlerine açıklama! Türkiye'nin kritik rolü kabul edildi
ABONE OL

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, AA muhabirinin Türkiye'nin NATO üyesi ve AB'ye aday ülke olduğunu hatırlatarak, von der Leyen'in Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine yönelik ifadelerinin nasıl anlamlandırılması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Von der Leyen'in etkinlikte Türkiye'ye atıfta bulunduğunu anımsatan Pinho, "Burada söylenen şudur, Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Türkiye'nin komşu bölgede harekete geçmesinin beklendiğini belirten Pinho, "Bu örnekte atıf Batı Balkanlar'aydı ve Türkiye'nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Başkan'ın Türkiye'ye yaptığı atfın bağlamı buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

  • Türkiye etkisi
  • AB değerleri
  • Batı Balkanlar

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.