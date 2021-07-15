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Dünya

AB Komisyonu, Macaristan ve Polonya'ya yönelik ''eşcinsel haklarını ihlal'' gerekçesiyle yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 'eşcinsel haklarını ihlal eden' yasaları sebebiyle Macaristan ve Polonya'ya karşı yasal süreç başlattı.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:34
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Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkeye karşı eşitlik ve temel hakların korunmasıyla ilgili konularda "yasa ihlali süreci" başlatıldığı bildirildi.

Macaristan'a yönelik sürecin, 18 yaşından küçükleri "öz kimlikten sapma" olarak tanımlanan eşcinselliğe teşvik eden içeriklere erişimi yasaklayan veya sınırlayan yasaya ilişkin olduğu ifade edilen açıklamada, Polonya hakkında ise söz konusu ihlal sürecinin birçok bölge ve belediye tarafından ilan edilen "eşcinsel barındırmayan bölgeler" kararına yönelik Komisyon'un araştırmasına tam olarak yanıt verilmemesi nedeniyle başlatıldığı aktarıldı.

İki üye ülkenin Komisyon'un argümanlarına yanıt vermek için iki ayı olduğu anımsatılan açıklamada, "Aksi takdirde, Komisyon onlara gerekçeli bir görüş göndermeye karar verebilir ve bir sonraki adımda onları Avrupa Birliği Adalet Divanı'na havale edebilir." denildi.

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