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Dünya

AB Komisyonu önünde Gazze için ağıt yakıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde Arap asıllı genç bir kadın, Avrupa'nın soykırıma suç ortaklığı ettiğini haykırarak Gazze için ağıt yaktı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
AB Komisyonu önünde Gazze için ağıt yakıldı
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Arap asıllı Hesla isimli kadın, AB çalışanlarının her perşembe yaptıkları Gazze protestosuna destek vermek için AB Komisyonu önüne geldi.

Elinde Filistin bayrağı ve üzerinde "Aranıyor" yazılı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını taşıyan kadın, geleneksel Filistin kıyafetleriyle binanın giriş kapısına doğru ilerledi.

Yüksek sesle "Artık dayanamıyorum", "Sessizliğiniz suç ortaklığı", "Gazze'de soykırım var" ifadelerini kullanan kadın, "Gazze" diye haykırarak ağıt yaktı.

Yere yığılan kadının yardımına protesto için orada bulunan AB çalışanlarından bir grup koştu.

AB Komisyonu güvenlik görevlilerinin çağırması üzerine olay yerine gelen Belçika polisi, kadını bir süre sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

  • ab komisyonu
  • gazze
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