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Dünya

AB Komisyonu: Orban bizi bilgilendirmedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretiyle ilgili AB'yi bilgilendirmediğini söyledi. Öte yandan Mamer, Orban'ın AB'yi temsil yetkisinin bulunmadığının altını çizdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:12 - Güncelleme:
AB Komisyonu: Orban bizi bilgilendirmedi
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Mamer, günlük basın toplantısında Orban'ın Moskova'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi.

AB'nin Macaristan tarafından ziyaret öncesince bilgilendirilmediğini belirten Mamer, Orban'ın AB'yi temsil yetkisinin bulunmadığının altını çizdi.

Mamer, "Yetkisinin olmadığı açık ama ziyaretin simgelediği şey de açık. Bu ziyaret, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını almasının 5. gününde gerçekleşiyor." değerlendirmesini yaptı.

Mamer ayrıca bu ziyaretin, Komisyon üyelerinin her dönem başkanı ülkeye düzenlediği rutin ziyareti de tehlikeye attığını söyledi.

AB Komisyonu üyelerinin, Komisyon Başkanı'nın önderliğinde, eylül ayında Macaristan'ı ziyaret etmesi planlanmıştı.

- ORBAN'IN TARTIŞMALI MOSKOVA ZİYARETİ

AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralan Orban'ın, 2 Temmuz'daki Kiev ziyaretinin ardından Moskova'ya da gideceğine ilişkin iddialar dün basına yansımıştı.

Bunun üzerine AB, Orban'ın Birliği temsil yetkisinin olmadığını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ziyaretin Putin'i "yatıştırmayı" hedeflediğini ancak bunun barışı getirmeyeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Orban ise amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini belirtmişti.

- BUDAPEŞTE-BRÜKSEL-MOSKOVA HATTINDA SÜREGELEN GERGİNLİK

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya Savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken Macar lider bu iddiaları reddediyor.

  • AB Komisyonu
  • Eric Mamer
  • Viktor Orban
  • Moskova ziyareti

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