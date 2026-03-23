AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanan Hahn istifa etti

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Sözcüsü Maciej Berestecki, "Hahn'ın yerine getirmesi gereken diğer görevleri nedeniyle Kıbrıs Özel Temsilcilik görevinden istifa ettiğini, Komisyon'un Hahn'ın kararına saygı duyduğunu ve son bir yılda uzlaşma sürecine yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini" belirtti. Sözcü Berestecki, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni bir temsilci atanmasına ilişkin sürece ilerleyen dönemlerde karar vereceğini belirtti.

Rum basını, Hahn'ın kararını hem Komisyona hem de Birleşmiş Milletler'e bir mektupla bildirdiğini aktardı. Hahn, Mayıs 2025 tarihinde AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.