AB Komisyonu üyesi Lahbib: Şara'yla samimi bir toplantı yaptım

Lahbib, Şam'a düzenlediği resmi ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Sosyal medya hesabından Şara ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar paylaşan Lahbib, "Yetkililerden duyduğum güven verici mesajlar hakkında AB bakanlarına geri bildirimde bulunacağım. Şam'da Suriye lideri Şara'yla Suriye ve daha geniş bölgedeki jeopolitik durum hakkında samimi ve kapsamlı bir toplantı yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

- TOPLAM 235 MİLYON AVROLUK İNSANİ YARDIM

Lahbib, "Burada halkın ihtiyaçlarını görmek ve desteğimizi sürdürmek için bulunuyoruz. AB, 235 milyon avroluk insani yardım yapacak." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun yazılı açıklamasında bu tutarın, Suriye ve komşu ülkelerdeki Suriyelilere yapılacak toplam yardımları kapsadığı belirtildi.

AB Komisyonu üyesi, AB'nin Suriye'nin geleceğinin tüm Suriyelilere ait ve yönetimin kapsayıcı olması gerektiği mesajını yineledi.

Lahbib'in ziyareti, AB yönetiminin Suriye'deki yeni yönetimle kurduğu en yüksek seviyedeki temas oldu.

Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ün akabinde AB, iç savaş nedeniyle Beyrut'a taşıdığı diplomatik misyonunu, ilk temas için Şam'a göndermişti.

Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, 3 Ocak'ta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas adına ziyarette bulunmuştu.

AB yönetimi, Suriye'nin yeniden imarı için destek mesajları verirken AB Dışişleri Bakanları'nın gelecek toplantısında Suriye'ye yönelik iç savaş döneminde kabul edilen yaptırımların ilk aşamada hafifletilmesinin görüşülmesi bekleniyor.

