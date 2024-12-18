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Dünya

AB Komisyon'undan Avro Bölgesi'ne 'kemer sıkın' tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerine gelecek yıl sıkı maliye politikaları uygulamaları tavsiyesinde bulundu.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
AB Komisyon'undan Avro Bölgesi'ne 'kemer sıkın' tavsiyesi
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AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, Avro Bölgesi'nin rekabet gücüne, dayanıklılığına, makroekonomik ve finansal istikrarına odaklanıldığına işaret edildi.

Rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ı derinleştirmek, iş ortamını iyileştirmek için düzenleyici yükleri azaltmak gerektiğine dikkat çekilen raporda, rekabet ortamını bozmayan sanayi teşvik politikalarının önemi anımsatıldı.

Çalışmada, makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Avro Bölgesi, makroekonomik istikrarını, uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarıyla dengelemeli." ifadesi yer aldı. Çalışmada, kamu borcunun sürdürülebilirliğini güçlendirmenin birçok ülkenin önceliği olması gerektiği kaydedildi.

Çalışmada, "Maliye politikası, para politikasıyla birlikte çalışmaya ve borç sürdürülebilirliğine odaklanmaya devam etmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Politika yapıcıların uyumlu, istikrarlı ve gerçekçi borç azaltma yollarını benimsemeleri, büyümeyi artıran reformlara ve yatırımlara öncelik vermeleri ve uzun vadeli ekonomik istikrarı desteklemek için kamu maliyesini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gerektiği belirtildi, 4 yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği ifade edildi.

  • AB Komisyonu
  • Avro Bölgesi
  • maliye politikaları

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