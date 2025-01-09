AB Konseyi Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düşen yolcu uçağını görüştü

Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda Aliyev ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Telefon görüşmesinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı kazasında yaşamını yitirenlere taziyesini sunduğunu aktaran Costa, "AB, kazanın tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını destekliyor." ifadesini kullandı.

Costa görüşmede ayrıca AB-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fırsatların da ele alındığını belirterek, işbirliğini güçlendirmek amacıyla Aliyev ile "yakında" bir araya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

