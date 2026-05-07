AB Konseyi Başkanı Costa'dan Ukrayna mesajı: Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız

Costa, İtalya'da Avrupa Üniversitesi Enstitüsünün 50. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bazı AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Moskova'yla doğrudan görüşme fikrine ilişkin Costa, "Başkan Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız." diye konuştu.

Costa, son AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderlerden müzakerelere "olumlu katkı sağlamaya" hazır olmaları talebinde bulunduğunu aktardı.

Avrupa'nın kıtanın güvenlik mimarisinin geleceği konusunda Rusya'yla görüşmesi gerektiğini "herkesin bildiğini" ifade eden Costa şunları söyledi:

"Bu an geldiğinde, ne olacağını görmemiz ve elbette Rusya'nın güvenlik mimarisini ne zaman müzakere etmek istediğini de anlamamız gerekiyor, çünkü şu an için Rusya'dan ciddi müzakerelere etkin bir şekilde katılmak istediğine dair herhangi bir işaret görmedik."

- SAVUNMA

Costa, AB'nin 2025'te üye ülkelerin savunmaya daha fazla yatırım yapabilmesi için finansal araçlar oluşturmaya başladığını kaydederek "Gerçek bir Avrupa savunması inşa etmek artık transatlantik ittifak için bir tehdit değil. Bu, ittifakta koruyabileceğimiz şeyleri korumak için bir şart." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Birliğin ortak savunma yardımı maddesini temel alan çalışmalar yürüttüğünü aktaran Costa, bu maddeyi "NATO'ya alternatif değil tamamlayıcı" şeklinde niteledi.

- GENİŞLEME

Costa, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması'nın taslak çalışmalarının başlatıldığını ve ülkenin 2028'de Birlik üyesi olmasının "imkansız olmadığını" söyledi.

AB'nin genişleme politikasını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Genişlemenin, kendi güvenliğimiz için yapabileceğimiz en önemli jeopolitik yatırım olduğunu ve komşu bölgemizde barış, refah, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi yaymak için gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.