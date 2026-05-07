İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2495
  • EURO
    53,3754
  • ALTIN
    6883.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Konseyi Başkanı Costa'dan Ukrayna mesajı: Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız
Dünya

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Ukrayna mesajı: Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Moskova'yla doğrudan görüşme fikrine ilişkin '(ABD) Başkan (Donald) Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız.' dedi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
AB Konseyi Başkanı Costa'dan Ukrayna mesajı: Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız
ABONE OL

Costa, İtalya'da Avrupa Üniversitesi Enstitüsünün 50. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bazı AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Moskova'yla doğrudan görüşme fikrine ilişkin Costa, "Başkan Trump öncülüğündeki süreci bozmamalıyız." diye konuştu.

Costa, son AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderlerden müzakerelere "olumlu katkı sağlamaya" hazır olmaları talebinde bulunduğunu aktardı.

Avrupa'nın kıtanın güvenlik mimarisinin geleceği konusunda Rusya'yla görüşmesi gerektiğini "herkesin bildiğini" ifade eden Costa şunları söyledi:

"Bu an geldiğinde, ne olacağını görmemiz ve elbette Rusya'nın güvenlik mimarisini ne zaman müzakere etmek istediğini de anlamamız gerekiyor, çünkü şu an için Rusya'dan ciddi müzakerelere etkin bir şekilde katılmak istediğine dair herhangi bir işaret görmedik."

- SAVUNMA

Costa, AB'nin 2025'te üye ülkelerin savunmaya daha fazla yatırım yapabilmesi için finansal araçlar oluşturmaya başladığını kaydederek "Gerçek bir Avrupa savunması inşa etmek artık transatlantik ittifak için bir tehdit değil. Bu, ittifakta koruyabileceğimiz şeyleri korumak için bir şart." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Birliğin ortak savunma yardımı maddesini temel alan çalışmalar yürüttüğünü aktaran Costa, bu maddeyi "NATO'ya alternatif değil tamamlayıcı" şeklinde niteledi.

- GENİŞLEME

Costa, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması'nın taslak çalışmalarının başlatıldığını ve ülkenin 2028'de Birlik üyesi olmasının "imkansız olmadığını" söyledi.

AB'nin genişleme politikasını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Genişlemenin, kendi güvenliğimiz için yapabileceğimiz en önemli jeopolitik yatırım olduğunu ve komşu bölgemizde barış, refah, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi yaymak için gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

  • Antonio Costa
  • AB Konseyi Başkanı
  • Rusya-Ukrayna müzakereleri

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.