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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan AB liderlerinin, İngiltere ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan AB liderlerinin, İngiltere ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını ve Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladığını açıkladı.

 
 

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