AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan AB liderlerinin, İngiltere ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan AB liderlerinin, İngiltere ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını ve Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladığını açıkladı.
EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.— Donald Tusk (@eucopresident) 25 Kasım 2018
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