İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Konseyi Başkanı Michel: Laçin Koridoru'nun açılması gerek
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: Laçin Koridoru'nun açılması gerek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin en kapsamlı ve etkin aşamalarından birinden geçtiklerini belirterek, Laçin Koridoru'nun açılması gerektiğini söyledi.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
AB Konseyi Başkanı Michel: Laçin Koridoru'nun açılması gerek
ABONE OL

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptıkları üçlü toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu toplantının, mayısın başından bu yana Brüksel, Kişinev, Washington, Moskova ve ikili sınırda Ermenistan ve Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı bir dizi yoğun ve verimli üst düzey toplantının sonuncusu olduğunu aktaran Michel, görüşmenin samimi, dürüst ve anlamlı geçtiğini söyledi.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin en kapsamlı ve etkin aşamalarından birinden geçiyoruz." diyen Michel, liderleri barış sürecine olan güçlü bağlılıklarından dolayı takdir ettiğini ve normalleşme yolunda kararlı ve geri dönülmez ilerleme sağlamak için daha fazla cesur adımlar atmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Michel, toplantı, sahada tansiyonun endişe verici şekilde artması bağlamında gerçekleşmiş olsa da siyasi tartışmalarda ve çabalarda önemli ivme yakaladıklarını, görüşme kapsamında gündemdeki tüm konuları ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede gündeme gelen konulardan egemenlik ve toprak bütünlüğüne değinen Michel, "Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, diğer ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılarını bir kez daha tam olarak teyit etti. Bu anlayışa göre, Ermenistan toprakları 29 bin 800 kilometrekare, Azerbaycan toprakları ise 86 bin 600 kilometrekaredir." dedi.

Michel, her iki liderin de sınırlar konusunda siyasi bir çerçeve olarak 1991 Almatı Deklarasyonu'na kesin bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini kaydetti.

"LAÇİN KORİDORU AÇILMALI"

Michel, tarafların, son iki ayda bölgedeki ulaşım ve ekonomik bağlantıların engelini kaldırmayı amaçlayan görüşmelerde de net ilerleme kaydettiğine değinerek, görüşmede, egemenlik, yetki ve mütekabiliyet ilkeleriyle uyumlu gelecekteki ulaşım düzenlemelerinin yöntemlerini ele aldıklarını kaydetti.

Bu bağlamda, demir yolu bağlantısının inşasına bir an önce başlanması gerektiğinin altını çizen Michel, AB'nin de mali katkı sağlamaya hazır olacağını ifade etti.

Michel, toplantıda, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu ve Laçin Koridoru çevresindeki durumu ele aldıklarını dile getirerek, "Mevcut durum açıkça sürdürülebilir değil ve kimsenin çıkarına değil. Durumu normale döndürmeye yardımcı olacak olası somut adımları da tartıştık. Laçin Koridoru'nun açılması gerektiğini vurguladım." dedi.

"GERÇEK İLERLEME, YAKIN GELECEKTE ATILMASI GEREKEN SONRAKİ ADIMLARA BAĞLI"

Michel, bugün ele alınan konuların somut takibini sağlamak üzere ekiplerin yakın temas halinde olacağı konusunda anlaştıklarını belirterek, "Gerçek ilerleme, yakın gelecekte atılması gereken sonraki adımlara bağlı. Barış ve normalleşme görüşmeleri için uygun ortamın sağlanması konusunda öncelikli olarak şiddet ve sert söylemlere son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.