Gürcistan´ın Batum kentindeki bir forumu ziyaret eden Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in Sovyetler Birliği´nin dağılmasının yirminci yüzyılın en büyük felaketi olduğu yönündeki sözlerine atıfta bulunarak; Sovyetler Birliği´nin dağılmasının yüzyılın en büyük felaketi olmadığını, hatta, Polonya, Ukrayna, Gürcistan ve genel olarak bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için hayırlı bir gelişme olduğunu ifade etti. Tusk, Sovyetler Birliği´nin dağılmasının Rusların kendisi için de hayırlı olduğunu savundu.

AB Konseyi Başkanı Tusk ayrıca, bu yıl, Avrupa´nın Sovyet egemenliğinden kurtuluşunun otuzuncu yıldönümünü kutladığını dile getirdi.

Otuz yıl önce, 1989 yılında, Doğu Avrupa ülkelerinde arka arkaya görülen yönetim değişiklikleri, Sovyetler Birliği´nin Doğu Avrupa´daki egemenliğinin sonunu getirmişti.