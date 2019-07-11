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AB Konseyi Başkanı: Sovyetler Birliği´nin dağılması, Avrupa için hayırlı oldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, Sovyetler Birliği´nin dağılmasının, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri açısından son derece hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi.

  • DHA
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Gürcistan´ın Batum kentindeki bir forumu ziyaret eden Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in Sovyetler Birliği´nin dağılmasının yirminci yüzyılın en büyük felaketi olduğu yönündeki sözlerine atıfta bulunarak;  Sovyetler Birliği´nin dağılmasının yüzyılın en büyük felaketi olmadığını, hatta, Polonya, Ukrayna, Gürcistan ve genel olarak bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için hayırlı bir gelişme olduğunu ifade etti. Tusk, Sovyetler Birliği´nin dağılmasının Rusların kendisi için de hayırlı olduğunu savundu.
 
AB Konseyi Başkanı Tusk ayrıca, bu yıl, Avrupa´nın Sovyet egemenliğinden kurtuluşunun otuzuncu yıldönümünü kutladığını dile getirdi.
 
Otuz yıl önce, 1989 yılında, Doğu Avrupa ülkelerinde arka arkaya görülen yönetim değişiklikleri, Sovyetler Birliği´nin Doğu Avrupa´daki egemenliğinin sonunu getirmişti.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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