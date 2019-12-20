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Dünya

AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası

AB Konseyinin Brüksel'de 321 milyon avroya mal olan yeni binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddia edildi.

AA20.12.2019  23:28 - Güncelleme: 20.12.2019  23:29
Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Brüksel'de 321 milyon avroya mal olan yeni binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddia edildi.
 
Belçika'da Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, 2016 yılında hizmete giren Konsey binasının inşaatında çalışan bazı işçilerle röportajlar yaparak, bunları haberleştirdi.
 
Habere göre, demir döküm ustası Beyhan Celilov, yaptığı açıklamada, "Takımımızdaki bazı arkadaşların Belçika oturum izni yoktu. Hiç birimizin sözleşmesi de yoktu, sigortamız da." dedi.
 
Haberde, Konsey binasının inşaatını yürüten ve 2015'te iflas açıklayan Diamond Services isimli taşeron firma hakkında, Bulgar işçilerin şikayetleri üzerine, Belçika savcılığı tarafından soruşturma açıldığı anımsatıldı.
 
Konuya ilişkin, yetkililerden açıklama bekleniyor.

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