AB Konseyi'nin yeni başkanı görevi devraldı

Brüksel'de AB Konseyi binasında yapılan törende Michel yerini eski Portekiz Başbakanı Costa'ya bıraktı.

Törende AB ülkeleri ve kurumları arasında daha fazla uyum ve diyalog mesajı veren Costa, "Yalnızca birlikte ortak refah, ekonomik büyüme ve iklim geçişini başarabiliriz. Yalnızca birlikte Avrupa'nın sesini uluslararası sahnede duyurabiliriz." dedi.

Costa, "Güvenlik ve savunmada daha özerk hale gelerek, bir 'Barış Projesi' olarak AB'nin yeni bir bölümünü yazmalıyız. Her zaman güçlü bir transatlantik ortaklık için çalışmalıyız. Batı Balkanlar'a ve doğu sınırımızdaki komşularımıza genişlemek, barış, güvenlik ve refah için güçlü bir araçtır."

Michel, zirveleri başlatmak için kullandığı çanı, Costa'ya takdim etti. Törene katılan AB çalışanları Costa'yı uzun süre alkışladı.

Törene AB Komisyonu Ursula von der Leyen de katıldı.

- MİCHEL'İN AB KARİYERİ

Eski Belçika Başbakanı Michel, ilk olarak 2 Temmuz 2019'da AB liderleri tarafından bu göreve layık görülmüştü.

Daha sonra AB liderleri, Michel'i 1 Haziran 2022'de ikinci kez başkan seçmişti.

Böylece Michel, üst üste iki kez seçilerek, 5 yıl boyunca görevde kalmıştı.

- YENİ AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA KİMDİR?

AB Konseyi Başkanı olarak 2,5 yıl görev yapacak 1961 doğumlu Portekizli siyasetçi Costa, kariyerine avukat olarak başladı.

Fotoğraftaki: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığını devralan Antonio Costa

Costa, siyaset sahnesinde 1991'de Sosyalist Parti'den milletvekili olarak seçilerek yer edinmesinin ardından 1997'de Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Ülkesinde 1999'dan 2002'ye kadar Adalet Bakanı görevini üstlenen Costa, 2002-2004 döneminde Sosyalist Parti Meclis Grubu'na başkanlık etti.

Costa AB kariyerine, 2004-2005 döneminde Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olarak başladı ve AP Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Brüksel'deki kısa görev süresinin ardından 2014'te yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan ve halen yargılanan eski Başbakan Jose Socrates'in hükümetinde içişleri bakanı olarak Portekiz'e dönen Costa, bu görevi 2007'ye kadar sürdürdü, daha sonra yerel siyasete geçti.

2007'den 2015'e kadar Lizbon Belediye Başkanlığı yapan Costa, 2015 seçimlerinde Sosyalist Parti'nin lideri olarak yarıştı ancak seçimi kaybetti. Buna rağmen Costa, muhalefetteki sol partilerle ittifak kurdu ve koalisyon hükümetinin başına geçerek ilk kez Başbakan oldu.

Kasım 2015'ten istifa ettiği Temmuz 2023'e kadar Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Costa, 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelerek üstlendiği bu görevden, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla bağlantılı hakkında açılan soruşturma nedeniyle 7 Temmuz 2023'te istifa etti.

Costa'nın AB Konseyi Başkanı seçilmesi, kendisine yönelik soruşturmalar devam ettiği için bazı kesimlerde şaşkınlık uyandırdı.

AB'ye üye ülkelerin liderlerinden oluşan karar alma organı Konsey'e başkanlık edecek Costa, AB'nin genel siyasi yönünün ve önceliklerinin belirleneceği zirvelere ev sahipliği yapacak.

Costa, haziran ayındaki AP seçimlerinin ardından başlayan AB'nin yeni yönetimini belirleme sürecinde, üye ülkelerin liderleri tarafından yeni AB Konseyi Başkanı seçilmişti.