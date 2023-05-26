AB, Kosova'daki şiddet olaylarını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, yeni seçilen belediye başkanlarının belediye binalarına girme girişimleriyle, Kosova'nın kuzeyinde Kosova polisi ve protestocuların karıştığı çatışmaları şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Kosova'daki sivil misyonu EULEX'in devriyelerine yönelik saldırılarının da şiddetle kınandığı açıklamada, EULEX'in görevini barışçıl şekilde uygulamasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, daha fazla tek taraflı veya provokatif eylemi ve barışın korunmasını kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

AB'nin kolaylaştırıcılığı altında Kosova, Sırbistan ve Kosovalı Sırp topluluğu da dahil olmak üzere tüm kilit paydaşlar arasında gerçek diyalog yoluyla çözüm bulunmasının önemine işaret edildi.

- Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Yerel medyadaki haberlerde, Kosova polisinin, Zveçan Belediyesi önünde konuşlandırılmasına karşı çıkan Kosovalı Sırpların 2 polis aracını kundakladığı ifade edilirken, polisin de flaş bombası (flash bang) ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılmıştı.

Kosova polisince yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti.

Kosovalı Sırpların, polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği; Sırpların, Kosova'nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edilmişti.

Sırbistan Radyo ve Televizyonundaki (RTS) haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Sabah, Kosovalı Sırpların yoğun yaşadığı Leposaviç, Zveçan, Zubin Potok ve Kuzey Mitrovica belediyelerinde siren seslerinin duyulduğu ve bunun üzerine Kosovalı Sırpların endişe duyarak belediye binaları önünde toplanmaya başladığı bilgisi paylaşılmıştı.

- Kosovalı Sırplar, seçimleri boykot etmişti

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri kazanan belediye başkanları, dün yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yemin törenleri, Kosovalı Sırpların seçim sonuçlarını tanımaması nedeniyle ve olası gerginlikleri önlemek adına, belediye binaları yerine bölgede Arnavutların yaşadığı köylerdeki kamu binalarında yapılmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede, 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, seçimler, Kosovalı Sırplarca boykot edilmişti.