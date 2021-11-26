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Dünya

AB, ''Kovid-19 aşı ihracat izin mekanizmasını''kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB), ilaç şirketleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından uygulamaya koyduğu ihracat izin mekanizmasını kaldıracak.

AA26 Kasım 2021 Cuma 15:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 15:18
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AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB'nin Kovid-19 aşıları ihracat yetkilendirme mekanizmasına son verileceğini açıkladı.

Aşı ihracat izin mekanizmasının 31 Aralık tarihinde biteceğine dikkati çeken Spinant, uygulamanın yerini yeni bir "gözetim" sistemi alacağını söyledi.

Spinant, "Aşı üreticileri, 1 Ocak 2022'den itibaren AB dışına aşı ihracatı için izin talep etmek zorunda kalmayacak." dedi.

Yeni mekanizmanın ise aşı ihracat verilerini AB Komisyonuna ileteceğini belirten Spinant, "AB, aralık ayından bu yana 150'den fazla ülkeye 1,3 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı ihraç etti." ifadesini kullandı.

-MEKANİZMA HAKKINDA

AB'nin ocak ayı sonunda uygulamaya koyduğu Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizmayla birliğin ön alım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamıyor.

Aşının AB dışına satışı, üretimin yapıldığı ülkenin ve AB Komisyonu'nun izin vermesi halinde mümkün oluyordu. İzin alınması için şirketlerin AB'ye sağlamayı taahhüt ettiği miktardaki aşıyı teslim etmesi gerekiyor.

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