AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı 80 milyar avro borçlanacak

AA 01 Haziran 2021 Salı 19:10 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 19:10

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının yürürlüğe girmesi için gereken öz kaynak artışı kararının, üye 27 ülke tarafından onayladığını açıkladı.

Kurtarma programının finansmanında kullanılmak üzere AB Komisyonunun 2021 yılında 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edeceğine dikkat çekilen açıklamada, borçlanmaya haziran ayında başlanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansman miktarının, sonbahar döneminde yeniden değerlendirileceği, gerekli görülmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi.

- Kurtarma programı hakkında

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Cari fiyatlarla 800 milyar avroyu bulan kurtarma programı için AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla 2026 yılına kadar sermaye piyasalarından borç alacak.

Bu çerçevede, kurtarma programının finansmanı için AB Komisyonunun sermaye piyasalarından yıllık yaklaşık 150 milyar avro kadar kaynak toplaması bekleniyor.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırlayacakları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.