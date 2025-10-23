AB: Liderler ortak savunma girişimlerine hız verme kararı aldı

Brüksel'de devam eden AB zirvesinin güvenlik ve savunma sonuçları açıklandı.

Zirvede AB liderlerinin, Avrupa'nın savunma hazırlığını 2030 yılına kadar kararlı bir şekilde artırmayı amaçlayan çalışmaları değerlendirdiği ifade edilen bildiride, "Birlik, bunu yaparken stratejik bağımlılıklarını azaltacak, kritik kabiliyet açıklarını giderecek ve Avrupa savunma teknolojisi ve sanayi tabanını buna göre güçlendirerek ihtiyaç duyulan miktarda ve hızda daha iyi ekipman tedarik edebilecek konuma gelecektir. Bu aynı zamanda KOBİ'ler de dahil olmak üzere Avrupa'nın endüstriyel ve teknolojik rekabet gücünün artırılmasına da katkıda bulunacaktır." denildi.

Bildiride, zirvede liderlerin son dönemde Avrupa hava sahasına yönelik ihlalleri kınadığı, tüm AB kara, hava ve deniz sınırlarının savunmasının sağlanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

AB'nin doğu kanadına yönelik acil tehditler ve üye ülkelere somut destek sağlanmasının öncelikli konular olarak ele alınması gerektiğinin aktarıldığı bildiride, enerji, dijital ve deniz altı altyapısı da dahil olmak üzere kritik altyapıların dayanıklılığının, güvenliğinin ve korunmasının artırılması da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bildiride, liderlerin 2026 yılında dron ihtiyacı ve hava savunma kabiliyetlerini koordineli bir şekilde geliştirmek için somut projelere odaklanılması, özellikle de SAFE ve EDIP araçları ile diğer ilgili mevcut finansal araçların tam olarak kullanılması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

Özellikle savunma inovasyonu ve ileri savunma teknolojisi açısından Ukrayna ile yakın işbirliğinin ve bu ülkenin Avrupa savunma sanayisine entegrasyonunun ve katkısının önemi vurgulanan bildiride, AB Komisyonuna savunma sanayi dönüşümü için bir yol haritası ve Birlik genelinde askeri hareketliliği güçlendirmek için daha fazla öneri sunma çağrısı yapıldı.

BENZER DÜŞÜNEN ORTAKLARLA İŞBİRLİĞİ

"AB Konseyi, AB'nin dış ve güvenlik politikası hedeflerini paylaşan benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmanın önemini hatırlatır." denilen bildiride ayrıca, savunma konusunda atılacak herhangi bir adımın "belli bazı üye ülkelerin güvenlik ve savunma politikalarının özel niteliğine halel getirmeyeceğinin" ve üye ülkelerin güvenlik ve savunma çıkarlarının dikkate alacağının altı çizildi.