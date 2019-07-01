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AB Liderler Zirvesi devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin liderini, birlik kurumlarının başına gelecek isimleri belirlemek üzere bir araya getiren zirvede sabaha kadar devam eden müzakerelere rağmen henüz sonuç alınamadı.

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AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de dün akşam yemeği ile başlayan Liderler Zirvesi, kahvaltı oturumuyla devam ediyor.

Zirve kapsamında yerel saatle 22.00'den sabah 07.30'a kadar ikili görüşmeler yapan AB üyesi ülke liderlerinin, henüz ortak bir tutum belirleyememesi dikkati çekiyor.

Zirvede liderler, AB kurumlarının başına geçecek isimler üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyor.

Liderler zirvede, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.

Zirvede, en çetin pazarlık AB Komisyonu Başkanlığı için yürütülüyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının, AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması öngörülüyor.

Söz konusu pozisyonlar için üye ülkeler ve AP yoğun müzakereler yürütüyor. Tüm pozisyonlar için ayrı atamalar yapılacak olsa da müzakereler genellikle bir "paket" halinde yürütülüyor.

Liderlerin AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor.

Görev süresi son bulacak AP Başkanı Antonio Tajani'nin yerine de yeni başkanın parlamentonun ilk oturumunun ardından 3 Temmuz'da belirlenmesi öngörülüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın görev süresi 30 Kasım, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

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