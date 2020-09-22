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Dünya

AB Liderler Zirvesi, ertelendi

AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

AA22 Eylül 2020 Salı 18:05 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 18:21
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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

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