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AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca, yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.

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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Sözcüsü Preben Aamann, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, liderlerin zirveye ara verdiğini, yarın yerel saatle 11.00'de tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

AB Liderler Zirvesi dün akşam saatlerinde başlamış, verilen aranın ardından gece boyunca ikili görüşmelerle devam etmişti. Liderler sabah kahvaltısı formatında tekrar bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler için üçüncü kez bir araya gelen ve yaklaşık 18 saat müzakere yürüten liderler, yakın dönemin en uzun soluklu zirvesine imza atmış oldu.

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

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