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Dünya

AB liderlerinden Kovid-19 toplantısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere düzenlediği toplantı sürüyor.

AA27 Mart 2020 Cuma 00:00 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:00
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AB üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıda, müzakereler 6 saattir devam ediyor.

Toplantıda, Kovid-19'la mücadele üye ülke liderlerince ele alınıyor.

Liderler, virüsün yayılmasını sınırlandırmak, maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipman tedariki, aşı gibi tıbbi araştırmaları teşvikle Kovid-19'un sosyo ekonomik sonuçları hakkında görüşlerini paylaşıyor.

9 ÜLKE, ORTAK BİR BORÇ ENSTRÜMANI KURULMASINI TALEP EDİYOR

Toplantıda, yeni tip koronavirüsün neden olabileceği ekonomik sorunlarla mücadele ve salgın nedeniyle uygulanan politikaların finansmanı için borçlanma mekanizması kurulması gibi başlıklar değerlendiriliyor.

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 9 ülke, sağlık sistemlerine gerekli yatırımları yapmak ve ekonomilerini korumak için piyasalardan fon toplamak üzere çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı kurulmasını talep ediyor.

Almanya, Hollanda gibi bazı ülkeler ise söz konusu ortak borçlanma mekanizmasına karşı tutum sergiliyor.

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