26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7424
  • 6,4448
  • 256.957
  • 97268.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

Avrupa Adalet Divanı, Danimarka'nın, Türk çiftin aile birleşimini engellemek için 'bağlılık şartını' öne sürmesini, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki Ankara Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirerek hukuksuz olduğuna hükmetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Danimarka Yabancılar Bakanlığı tarafından aile birleşimi başvurusu reddedilen Türk çifte ilişkin davayı karara bağladı.

Danimarka Yabancılar Bakanlığı, Türk kökenli Danimarka vatandaşının Türkiye'de evlendiği eşiyle aile birleşimine "bağlılık şartını" (çiftlerin Danimarka'ya olan bağının geldikleri ülkeden fazla olmasını öngören koşul) öne sürerek engel olmuştu.

Mahkeme, Danimarka'nın bu şartı ön koşarak aile birleşimine "yeni kısıtlayıcı tedbir" getirdiğinin altını çizerek böylelikle Türkiye ve AB ülkeleri arasında 1963'te imzalanan ve üye ülkelerdeki Türk vatandaşlarına birçok hak tanıyan Ankara Anlaşması'nı ihlal ettiğine hükmetti.

Bu yeni tedbirin hukuki olmadığı kararına varan mahkeme, yasal bir şekilde Danimarka'da çalışan ve oturum izni bulunan AB üyesi ülke vatandaşının, Türk eşiyle aile birleşiminin gerçekleşmesine engel olunmasını haksız buldu.

DANİMARKA, EN SERT GÖÇMEN YASALARINA SAHİP ÜLKE

AB ülkeleri arasında en sert göçmen yasalarına sahip olmakla bilinen Danimarka'da, bu kararın Ankara Anlaşması ihlal edilerek aile birleşimi engellenen birçok Türk vatandaşı için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Danimarka, aile birleşimi davalarında "bağlılık şartı" olarak öne sürdüğü koşulla, başvuru yapan çiftlerin Danimarka'ya olan bağlarının, bulundukları ülkeden daha fazla olması gerektiğini savunuyor.

Esasen, Danimarka'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların da Ankara Anlaşması uyarınca bu şarttan muaf tutulması gerekiyor.

AB'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması, Türkiye vatandaşı olan göçmenlerin üye ülkelerde serbest dolaşım gibi birçok hakkını garanti altına alıyor. Anlaşma hükümleri, 1972'de AB üyesi olan Danimarka'yı da bağlıyor.

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzayda önemli gelişme: Bugün iniş yapıyor

Uzayda önemli gelişme: Bugün iniş yapıyor

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump 'aptal' demişti... İstifa etti

Trump 'aptal' demişti... İstifa etti

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Evde yapabileceğiniz 10 pratik dondurma tarifi

Evde yapabileceğiniz 10 pratik dondurma tarifi

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA