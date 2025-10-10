Bakan Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştükten ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'ya, İtalyan personelinin katılımıyla yürütülen EUBAM Refah misyonu kapsamındaki faaliyetlerin yeniden başlatılması için talimat verme yetkisi verdim. Bu faaliyet, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ocak ayındaki aynı yöntemlerle geçiş kapısının yeniden açılmasını amaçlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes planına atıfta bulunan Crosetto, şunları kaydetti:

"Trump anlaşması çerçevesinde, 14 Ekim'de, AB ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde Refah Sınır Kapısı dönüşümlü olarak Mısır'a çıkış ve Gazze'ye giriş yönlerinde, iki yönde açılacak. 12 Ekim Pazar günü İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması operasyonları başlayacak. İsrailli yetkililer, geçiş kapısının altyapısının kısa sürede yeniden işler hale getirilmesi için çalışıyor. Refah dışındaki diğer geçiş noktalarından günde yaklaşık 600 tır insani yardım Gazze'ye ulaşacak. Personel geçişi sadece ağır klinik vakalarla sınırlı olmayacak, İsrail ve Mısır'ın ortak onayıyla isteyen herkesin geçişine izin verilecek."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 9 Ekim'de Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantının girişinde, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan EUBAM'ı yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını belirtmişti.