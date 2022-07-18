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Dünya

AB, PKK'nın da yer aldığı ''terör listesini'' uzattı

Avrupa Birliği (AB), 13 kişi ile aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu 'terör listesini' 6 aylığına uzattı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:19 - Güncelleme:
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Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, 30 Temmuz 2020'de yayımlanan ve terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımları öngören, aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu listeyi uzatma kararı aldı.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

AB'nin terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.

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