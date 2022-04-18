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Dünya

AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ayrım yapmaksızın hedef aldığını, bu saldırıları kınadığını bildirdi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:19
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftaların en yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım yapmaksızın ve yasa dışı şeklide bombardımana tutmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağır saldırıların özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde sürdüğünü belirten Borrell, Luhansk ve Harkiv gibi bölgelerde sivillerin vurulduğunu, sivil altyapının tahrip edildiğini aktardı.

Borrell, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederek, AB'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu, desteğinin devam edeceğini kaydetti.

  • Avrupa Birliği
  • AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

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