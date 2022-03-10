İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9167
  • EURO
    16,5084
  • ALTIN
    960.108
  • BIST100
    2040.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Rusya'ya böyle seslendi: Bu bir savaş suçu
Dünya

AB Rusya'ya böyle seslendi: Bu bir savaş suçu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalamasını 'çirkin bir savaş suçu' olarak niteledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının 'korkunç' olduğunu belirterek, 'Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.' çağrısı yapmıştı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:11
ABONE OL

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentinin abluka altında olduğunu belirtti.

AB Temsilcisi, "Rusya'nın doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçudur. Rus güçlerinin havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları ve yardım konvoylarına erişimleri engellemeleri derhal durdurulmalıdır. Şimdi güvenli geçiş gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.