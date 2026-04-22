AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini onayladı

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Ukrayna ve Rusya'ya yönelik yeni kararlar aldı. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin açıklamasına göre; AB Daimi Temsilcileri, Macaristan ve Slovakya'nın vetolarını kaldırmasının ardından Ukrayna için 90 milyar euroluk finansmanı ve Rusya karşıtı 20. yaptırım paketini onayladı.

"MACARİSTAN VE SLOVAKYA TAZMİNAT KREDİSİNE KATILMAYACAKLARINI DOĞRULADI"

Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Avrupalı diplomatik kaynak, Macaristan ve Slovakya'nın 2026-2027 döneminde Ukrayna'ya 90 milyar euro fon tahsis edilmesine yönelik plan üzerindeki vetolarını kaldırdığını, ancak bu programa katılmayı reddettiklerini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, "Macaristan ve Slovakya, 90 milyar euro değerindeki Avrupa tazminat kredisine katılmayacaklarını doğruladı" dedi.

