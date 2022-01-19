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Dünya

AB, ''Sığınma Ajansı'' kurdu

Avrupa Birliği (AB) Sığınma Ajansı, sığınma kararlarının hızlı ve adil bir şekilde alınmasını ve AB genelinde bu konudaki politikaların uyumlandırılmasını sağlayan tam yetkili ajans olarak göreve başladı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:20
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyonun yeni göç ve iltica paketi dahilindeki yeni ajans, Avrupa İltica Destek Ofisi'nin yerine geçiyor ve söz konusu kuruluşu, tam yetkili bir ajansa dönüştürüyor.

Ajans, sığınma kararlarının hızlı ve adil bir şekilde alınmasına ve üye ülkelerin kabul standartları ile sığınma sistemleri arasında uyum sağlanmasına yardımcı olacak.

Ayrıca, Ajans üye ülkelere istemeleri durumunda üçüncü ülke vatandaşlarının kimliklerinin tespit edilmesi ve kayıt edilmeleri gibi konularda destek sunacak.

"Temel Haklar Sorumlusu" adında bir pozisyon oluşturacak Ajans, bu kişinin Ajansın eylemleri sırasında göçmenlerin temel haklarına riayet edip etmediğini kontrol edecek.

Ajansın kendi ekibi dışında en az 500 kişilik bir sığınma uzmanı kadrosu olacak ve bu grup, sahada üye ülkelere operasyonel destek verecek.

Ajansın 31 Aralık 2023'ten itibaren, AB'nin ortak sığınma sistemini nasıl uyguladıkları konusunda üye ülkeleri denetlemeye başlaması bekleniyor. Ajansın temel haklar, çocuk koruma garantileri, kabul koşulları gibi alanları kontrol etmesi planlanıyor.

Buna ilişkin ilk teklif, 2016'daki göçmen krizi sırasında sunulmuştu. Ajansın kurulması, AB'nin göç konusunda çokça eleştirilen uygulamalarına yönelik attığı ilk somut adım olarak nitelendiriliyor.

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