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Dünya

AB, tasarrufları yatırıma yönlendirmek için strateji oluşturdu

Avrupa Birliği (AB), tasarruf hesaplarında biriken trilyonlarca avroluk kaynağı yatırımlara yönlendirmek istiyor.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
AB, tasarrufları yatırıma yönlendirmek için strateji oluşturdu
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AB Komisyonu, finansal sisteminde tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için hazırladığı Tasarruf ve Yatırım Birliği Stratejisi'ni duyurdu.

Buna göre, AB finansal sisteminde tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi sağlanacak. Bu hedef doğrultusunda finansal sistemin daha derin, likit ve entegre yapıya dönüşmesi desteklenecek.

AB vatandaşlarının sermaye piyasalarına erişimi artırılırken Avrupa şirketlerine daha kolay ve çeşitli finansman seçenekleri sunulacak.

AB'nin stratejik hedeflerine yönelik yatırımlara destek sağlayacak bir finansman ekosistemi kurulacak.

Bankalardaki mevduat ve tasarrufların AB ekonomisindeki rolü de kuvvetlendirilecek.

Özellikle kritik sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek için tasarrufların daha büyük bir kısmı sermaye piyasası araçlarına yönlendirilecek.

AB Komisyonu, bütün işletmeler için sermayeye erişimi iyileştirmeyi amaçlayan girişimler başlatacak ve yatırımcılar için tasarruf, yatırım hesapları veya çeşitli ürünleri içeren bir plan geliştirecek.

Strateji kapsamında, yatırım hesaplarına çeşitli vergi avantajları sağlanacak.

Uygun yasal programlarla desteklenen alanlara yatırım yapacak bankalar, sermaye gereksinimlerinin hesaplanmasında avantajlı muameleden yararlanacak.

AB bankalarında 10 trilyon avro civarında kaynak, tasarruf hesaplarında bulunuyor.

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