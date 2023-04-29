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Dünya

AB, Tunus ile işbirliğini artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanında Tunus ile 'ortaklığı ve işbirliğini artırmak' istediklerini ifade etti.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 01:50 - Güncelleme:
AB, Tunus ile işbirliğini artırmak istiyor
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Tunus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İçişleri Bakanı Kemal el-Fakih ve Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi ile bir araya geldi.

Ziyaretinin, "özellikle Tunus ile Avrupa Birliği arasında göç alanındaki ortaklığın önemini ve bu ortaklığı Avrupa Birliği üye ülkeleriyle işbirliği içinde artırma isteğini teyit eder nitelikte olduğunu" ifade eden Johansson, iki taraf arasındaki ortaklığın, insan kaçakçılığıyla mücadelede, güvenlik ve yargı alanlarında olacağını, Europol gibi Avrupa güvenlik kurumlarıyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Johansson, ilgili Tunus makamlarıyla Europol'ün, düzensiz göçün tehlikelerine ilişkin farkındalığı artırmak ve bir çalışma anlaşması imzalamak hedefiyle çaba sarf edileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre iki taraf, Tunus'taki düzensiz göçmenlerin korunması ve ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin işbirliğinin artırılması ve AB'nin gönüllü geri dönüşler için daha çok destek vermesi konusunda anlaştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Tunus'ta, 18-27 Nisan'da 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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