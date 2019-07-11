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AB Türkiye'yi hava ulaşımı anlaşmasını askıya almakla tehdit edecek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru yollarla yürüttüğü sondaj faaliyetleri Avrupa Birliği'ni rahatsız ediyor. Reuters'in haberine göre AB'nin hazırladığı son taslak metininde; 'Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı' skandal ifadeleri yer alıyor.

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Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar yürütmesi AB'nin çifte standart uygulamasına takılıyor. Reuters'ın haberine göre, hazımsızlığı süren Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili yeni bir skandal karara imza atmaya hazırlanıyor.
 
Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin hazırladığı taslak metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

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