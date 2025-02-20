AB: Ukrayna, bir demokrasidir, Putin'in Rusya'sı ise değildir

De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, şunları ifade etti:



"Başkan Zelenkski, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."

ABD Başkanı Trump, dün Zelenski'yi Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.

