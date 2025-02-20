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Dünya

AB: Ukrayna, bir demokrasidir, Putin'in Rusya'sı ise değildir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
AB: Ukrayna, bir demokrasidir, Putin'in Rusya'sı ise değildir
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De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, şunları ifade etti:

"Başkan Zelenkski, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."

TRUMP UKRAYNA LİDERİNİ HEDEF ALDI

ABD Başkanı Trump, dün Zelenski'yi Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.

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