Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın hızlandırılmış üyelik planını şiddetle eleştirdi. Bu karara karşı çıkan Orban, "Ukrayna'nın 2027 gibi erken bir tarihte Avrupa Birliği'ne katılacağına karar verdiler. Bu yeni plan, Macaristan'a karşı açık bir savaş ilanıdır" dedi.

Orban ayrıca AB ve Ukrayna'yı Macar halkının iradesini görmezden gelmekle ve her türlü yolu kullanarak Macaristan hükümetini zayıflatmaya çalışmakla suçladı. Ukrayna'nın AB üyeliğini destekleyenlerin muhalif Tisza partisini iktidara getirmek istediğini iddia eden ve böyle bir değişikliğin veto hakkını, direnişi ve Macaristan'ın daha geniş çaplı çatışmalara girmesini engelleyeceğini kaydeden Orban, "Fidesz, Macaristan ile Brüksel'in yönetimi arasında duran tek güç ve egemenliğimizin tek garantörüdür" dedi.

Politico'da yer alan bir haberde AB'nin Ukrayna'nın üyelik sürecini hızlandırmak için 5 aşamalı bir plan geliştirdiği ve bu planın 2027 gibi erken bir tarihte üyeliğin önünü açabileceği bildirilmişti.