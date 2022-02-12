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Dünya

AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu bildirdi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:17
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik tehditler ışığında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.

Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

AB vatandaşlarının Ukrayna'ya seyahatleriyle ilgili duyurular ve AB çalışanlarının Ukrayna'daki mevcudiyeti konusunda güvenlik durumuna bağlı olarak ayarlamalar yapılmakta olduğunu kaydeden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya desteğini ve Rusya'ya kuvvetlerini sınırdan çekme çağrısını yineledi.

Batı basınında dün çıkan haberlerde, AB'nin Rusya ile gerginliğin artmasını gerekçe göstererek Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmasını istediği belirtilmişti.

AB Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas'ın ülkedeki AB diplomatik personeline gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dediği haberlere yansımıştı.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke de vatandaşlarından ve diplomatlarının bir kısmından Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı kısa süre içinde işgale hazırlandığını iddia etmişti.

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