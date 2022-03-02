AB: Ukrayna'dan kaçan herkes derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:58

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bombalarından kaçan herkes Avrupa'ya gelebilir. Barınmak isteyen herkesi koruyacağız ve ülkelerine gitmek isteyenlere yardım edeceğiz." dediğini belirtti.

"AB üyesi ülkeler, Ukrayna'daki savaştan kaçıp sınırlarına gelen herkese eşit muamele sağlanması taahhüdüne bağlıdır." ifadesini kullanan Hipper, bunun uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki şiddetten kaçan herkesin uyruğuna, etnik kökenine veya derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye erişimine izin verilmelidir. Üçüncü ülke vatandaşlarının güvenli şekilde gelmelerinin sağlanması için tüm seviyelerde AB üyesi ülkeler, Ukrayna ve Moldova ile temastayız. AB, Ukrayna'daki savaştan kaçan herkese erişim imkanı verilmesine bağlıdır."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın sosyal medyada yaptığı "Tahliye arayışında olan Afrikalılar dostlarımızdır ve evlerine güven içinde dönmek için eşit fırsatlara sahip olmalıdır." açıklamasını alıntılayarak kendi hesabından paylaşımda bulundu.

Borrell, Twitter mesajında, "Kuleba'nın mesajı çok açıktır: Ukrayna'dan tahliye arayışındaki Afrikalılara, evlerine güvenle dönmeleri için eşit fırsat sunulmaktadır. Ukrayna hükûmetinin bu konudaki çabalarına müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Afrika ülkeleri, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmaya çalışan Afrikalıların sınırlarda yaşadığı ayrımcılığa Birleşmiş Milletler (BM) de tepki göstermişti.

Afrika Birliği (AfB), "Tüm devletleri uluslararası hukuka saygı duymaya ve savaştan kaçan herkese ırksal kimliklerine bakılmadan aynı desteği vermeye çağırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya saldırısı sonrası birçok ülkenin güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya uçuşlarını durdurması hem ülkedeki yabancılar hem de Ukrayna vatandaşlarını sınır hatlarına yöneltti. Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında ise Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmaya çalışanlar bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar, sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade ediyor.