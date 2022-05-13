Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 79. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

AB UKRAYNA'YA 500 MİLYON EURO DEĞERİNDE YENİ ASKERİ YARDIM SAĞLAYACAK

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar avroya çıkaracak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteği artıracaklarını bildirdi.

Borrell, "AB, Ukrayna ordusunu desteklemek için 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlayacak. Toplam yardım miktarı 2 milyar dolara çıkacak." dedi.

Ukrayna'ya verilecek 500 milyon avroluk desteğin ağır silahlar için kullanılacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya zırhlı araç, tank, top, mühimmat gibi askeri malzemeler sağladıklarını söyledi.

Borell, Rusya'ya ekonomik yaptırımlarla daha fazla baskı uygulayacaklarını belirterek G7 toplantısında Rusya'nın uluslararası alanda daha fazla yalnızlaştırılması, enerji ve gıda fiyatları, dezenformasyon gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:40 Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe harcamalarının bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını açıkladı.

12:15 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 ülkelerini, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edip, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya çağırdı.



12:14 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 250 askerini daha kaybettiğini, savaşta ölen Rus asker sayısının 26 bin 900'e ulaştığını duyurdu.



12:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus birliklerinin 24 Şubat'tan beri 570 sağlık tesisini imha ettiğini açıkladı. Zelenski, "Bugün, düşman ateşi altında ve işgal sırasında çalışmaktan ve insanları kurtarmaktan vazgeçmeyen, bu mesleğin temsilcilerine devlet ödülleri verme şerefine eriştim" dedi. 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar sırasında Rus birliklerinin 570 sağlık tesisini imha ettiğini, 101 hastanenin tamamen yıkıldığını söyleyen Zelenski, bunu 'barbarlık' ve 'Rusya'nın kendi kendini yok etmesi' olarak nitelendirdi.

11:35 Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon euro değerinde yeni askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

10:50 Ukrayna, Karadeniz'de küçük ancak stratejik bir üs olan Yılan Adası yakınlarında Rus ordusuna ait bir askeri lojistik gemisine hasar verdiğini ifade ederken, Mariupol'de bulunan çelik fabrikasındaki yaralı askerlerin yakınları, askerlerin kurtarılması için çağrıda bulundu.

06:00 Elazığ'da Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü, Havalimanında Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı. Kentte gelen üçüncü kafile ile birlikte sayıları 408 olan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü.

05:00 G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde sıkı güvenlik önlemleri altında bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğu belirtildi.

04:00 Rus ordusu, düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu.

03:30 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

01:45 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü bildirdi.

00:40 Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.