AB, Ukrayna'ya askeri destek taahhüdünü yineledi

Brüksel'de, bir bölümüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılımıyla düzenlenen olağanüstü zirvenin "Ukrayna" konulu oturumunun sonuç bildirisi paylaşıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yokluğunda, AB'nin 26 üyesinin liderinin rızasıyla alınan kararlarda Ukrayna'nın desteklenmesine olan bağlılık yinelendi.

Savaşın sona erdirilmesi hedefiyle yapılacak müzakerelerin belli kriterleri içermesi gerektiğine işaret edilen bildiride, bunlar şöyle sıralandı:

"Ukrayna konulu müzakereler, Ukrayna'nın yokluğunda yapılamaz. Avrupa'nın katılımı olmadan Avrupa'nın güvenliğini etkileyen müzakereler yapılamaz. Ukrayna'nın, Avrupa'nın, transatlantik bölgenin ve dünyanın güvenliği iç içe geçmiştir. Herhangi bir ateşkes ancak kapsamlı bir barış anlaşmasına giden sürecin bir parçası olarak gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşmaya, gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmaya katkıda bulunan sağlam güvenlik garantileri eşlik etmelidir. Barış, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir."

Bildiride liderler, Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü oturması için AB'nin benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle koordinasyon içinde, Ukrayna'ya ve halkına gelişmiş siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya olan kararlılığını teyit ederek, 2025'te bu ülkeye toplam 30,6 milyar avro sağlanacağını ifade etti.

Liderler, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatı, Ukrayna ordusu için gerekli eğitim ve ekipmanın sağlanması gibi acil askeri ve savunma ihtiyaçlarının AB'nin artan desteği çerçevesinde koordine edilmesi için ortak girişimler üzerinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bildiride, "Kendini etkili bir şekilde savunabilen bir Ukrayna, gelecekteki herhangi bir güvenlik garantisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda, AB ve üye ülkeler, Ukrayna ordusunun eğitilmesine ve donatılmasına katkıda bulunmaya, Ukrayna'nın savunma sanayisini daha fazla desteklemek, Avrupa savunma sanayisiyle işbirliğini derinleştirmek için çalışmaları yoğunlaştırmaya kararlıdır." denildi.

AB'nin üye ülkelerin kendi yetki ve yetenekleri ölçüsünde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunun altını çizen liderler, bildiride "Güvenlik garantilerinin Ukrayna ile birlikte, aynı düşüncedeki ortaklar ve NATO ortaklarıyla birlikte alınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

- KARARLAR ORBAN'IN YOKLUĞUNDA ALINDI

Öte yandan kararlar, Ukrayna'ya askeri yardımların sürdürülmesine "savaşı uzattıkları" gerekçesiyle karşı çıkan Macaristan lideri Viktor Orban'ın yokluğunda alındı.

Orban daha önce AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya hitaben yazdığı mektupta, zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna kısmının çıkarılmasını önermiş, ABD'nin izinden gidilerek Rusya ile doğrudan görüşülmesini istemişti.

Daha önce de Ukrayna ile AB'ye üyelik müzakerelerini başlatma kararı Orban'ın salonu terk etmesi sonunda alınabilmişti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN, UKRAYNA'DA BARIŞA GÜÇ YOLUYLA ULAŞILMASININ TRUMP'IN DA ÇIKARINA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'da barışa güç yoluyla ulaşılmasının ABD'nin de çıkarına olduğunu belirterek, AB'nin bu ülkeye desteğinin kilit önemde olduğunu söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderleri Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, savaşın sona erdirilmesi için yapılacak barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda girmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da barışa güç yoluyla ulaşılması (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da çıkarına. (Trump) Bunu başarmak istiyorsa, bu ancak AB ve üye ülkelerin desteğiyle mümkün olur. Çünkü ön koşulların karşılanması gerekir. Örneğin, Ukrayna'nın 2025 yılına kadar ekonomik olarak hayatta kalmasını sağlayanlar bizdik. Şimdi Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapan ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri yetenekleri sağlayanlar biziz. Ukrayna'daki enerji sisteminin kış boyunca hayatta kalmasını sağlayan da biziz. Enerji sistemine 1,8 gigavat enerji sağladık. Bu da kışı atlatmayı mümkün kıldı. Avrupa'nın desteğinin güç yoluyla barışa ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Bu herkesin çıkarınadır."

Costa ise Ukrayna'nın her alanda desteklenmesi kararına Macaristan'ın karşı çıkmasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"26 ülke, barışa giden yolun Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaktan geçtiğine inanıyor. Macaristan kendini bu fikir birliğinden soyutladı. İzole bir ülke bölünme anlamına gelmez. 26 ülke, savaşın başladığı ilk günden beri yaptığımız gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ortak bir arzuyla birleşti ve birleşmeye de devam edecek."

AB Konseyi Başkanı Costa, Birliğe üye ülkelerin liderlerini ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yaklaşımından doğan endişeleri tartışmak üzere olağanüstü zirvede bir araya getirdi.

Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından düzenlenen zirvede, güvenlik ve savunmadaki yol arayışında AB'ye yeni bir harita çizmek için atılacak adımlar görüşüldü.

Avrupalı liderler, Washington-Kiev hattındaki gerilimin ardından Ukrayna'ya desteklerini yinelerken, Trump'ın da istediği üzere kıtanın savunmasında asli sorumluluğu üstlenmeye istekli oldukları mesajını verdi.

İNGİLİZ BAKAN, UKRAYNA'YA SAVUNMA HARCAMALARINDA DAHA FAZLASINI YAPACAKLARINI SÖYLEDİ

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarının artırılması konusunda adım attıklarını, daha da fazlasını yapacaklarını bildirdi.

Washington'da bulunan Healey, görüşme öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'da gazetecilere açıklama yaptı.

Healey, ülkesi ve ABD arasındaki savunma bağını güçlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD'li mevkidaşıyla geçen ay NATO'da bir araya geldiklerini hatırlatan Healey, "Avrupa'ya adım atması için meydan okudunuz. Ukrayna konusunda, savunma harcamaları konusunda, Avrupa'nın güvenliği konusunda adım atmamızı istediniz. Ben de size diyorum ki, adım attık, atıyoruz ve daha da atacağız." ifadelerini kullandı.

Healey, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, geçen hafta Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarındaki en büyük artışı açıkladığına işaret ederek, daha da ileri gideceklerinin altını çizdi.

- "TRUMP, UKRAYNALILARIN SÖYLEDİKLERİNİ VE YAPTIKLARINI DİKKATLİ ŞEKİLDE İZLEYECEK"

ABD Savunma Bakanı Hegseth ise medyanın Ukrayna ve Rusya ile ilgili "anlatılarla" ilgilendiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın barışla ilgilendiğini ifade etti.

Hegseth, Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından Kiev'e yapılan askeri yardımları geçici olarak askıya alması kararına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Başkan'ın (Trump'ın) da belirttiği üzere, bu tam da en başından beri söylediği gibi bir duraklama, barışa giden yolda gerçek kararlılığa kadar bir duraklama. Başkan, Ukraynalıların bu barış sürecine bağlılık konusunda tam olarak ne söylediklerini ve ne yaptıklarını çok dikkatli şekilde izleyecek."

- İNGİLTERE, SAVUNMA HARCAMALARINI 2027'YE KADAR YÜZDE 2,5'E ÇIKARACAK

İngiltere Başbakanı Starmer, 25 Şubat'ta İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.

ZELENSKİ, BRÜKSEL TEMASLARININ ARDINDAN "BARIŞ İÇİN YAPICI ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞI" MESAJINI VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve NATO temaslarının ardından ülkesinin, hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, olağanüstü AB zirvesine katılmak için geldiği Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir araya geldiğini bildirdi.

"Birçok ayrıntıyı görüşmeyi başardık. Tüm liderlerin desteği için minnettarım." ifadelerini kullanan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Barışa doğru hızlı bir ilerlemenin mümkün olduğu vizyonunu sundum ve ortaklarımızla birlikte savaşı durdurabilecek, güvenliği garanti altına alabilecek, adil ve kalıcı bir barışı sağlayabilecek adımların neler olduğunu anlıyoruz. Pratik öneriler hazırlıyoruz."

- DENİZDE VE HAVADA ATEŞKES

Zelenskiy, önceliğin denizde Karadeniz'de tüm askeri operasyonları, havada da enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik füze, uzun menzilli insansız hava aracı ve bomba saldırılarını durduracak bir ateşkes olduğunu vurguladı.

Ukraynalı lider, "Bu ilk adımları daha geniş ve kapsamlı bir çözümün önsözü olarak görüyoruz. Savaş mümkün olan en kısa sürede sona ermeli. Ukrayna, ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızla barış için 7/24 çalışmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, 10 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini, ekiplerinin ise orada kalarak ABD'li ortaklarla çalışmaya devam edeceğini bildirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğimiz gibi Ukrayna çalışıyor. Hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta yaşanan tartışmanın ardından düzenlenen zirvede AB, Ukrayna'nın askeri alan da dahil olmak üzere desteklenmesine olan bağlılığını yinelemişti.