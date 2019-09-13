AB ülkeleri İran konusunda endişeli

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,694
  • 6,3052
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB ülkeleri İran'ı endişeyle karşıladıklarını duyurdu

AB, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmemesini endişeyle karşıladıklarını duyurdu

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerine aykırı karar ve faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı. 
 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.
 
Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu belirtildi.
 
İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.
 
- İran'ın faaliyetleri
 
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.
 
Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

Sokak ortasında kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz

Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

AB ülkeleri İran konusunda endişeli

AB ülkeleri İran konusunda endişeli
 

POPÜLER HABERLER

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Çin'deki koyunları koruyacak!

Çin'deki koyunları koruyacak!

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA