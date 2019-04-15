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AB ülkeleri, telif hakları kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeye onay verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, telif hakları kurallarının güncellenmesine yönelik düzenlemeyi onayladı.

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AB Konseyi, telif hakları kurallarının güncellenmesi amacıyla hazırlanan düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek. YouTube başta olmak üzere video paylaşım platformlarının fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri hızla kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak.

Google, Facebook ve Twitter tarzı dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engelleyecek. Esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video, fotoğraf ve hareketli resimlere ise izin verilecek.

Düzenlemenin AB'nin resmi gazetesinde yayınlanmasının ardından üye ülkelerin 2 yıl içinde yeni kuralları uygulamaya başlaması gerekiyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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