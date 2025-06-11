İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1892
  • EURO
    44,8074
  • ALTIN
    4209.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ülkelerine diplomasi dersi verdi! Flynn: Bağımsızlığımızı kazanırsak İsrail'le ilişkileri keseceğiz
Dünya

AB ülkelerine diplomasi dersi verdi! Flynn: Bağımsızlığımızı kazanırsak İsrail'le ilişkileri keseceğiz

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, İskoçya'nın bağımsız olması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini, büyükelçiliğini de kapatacağını belirtti.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 07:03 - Güncelleme:
AB ülkelerine diplomasi dersi verdi! Flynn: Bağımsızlığımızı kazanırsak İsrail'le ilişkileri keseceğiz
ABONE OL

Flynn, İngiltere'de podcast yayınında, SNP yönetiminde bağımsız bir İskoçya'nın İsrail'le nasıl ilişki içinde olacağını değerlendirdi.

"Şu an yaptıkları gibi ısrarla sivilleri öldüren insanlarla nasıl ilişki kurulacağını anlamakta güçlük çekiyorum." diyen Flynn, dünyadaki birçok ülke gibi İskoçya'nın da kırmızı çizgileri bulunduğunu söyledi.

İngiltere Parlamentosunda Dışişleri Bakanı David Lammy ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in İsrail'e karşı yaptığı açıklamalara değinen Flynn, "Tanrı bilir kaç kere Avam Kamarasında bu konudaki konuşmaları dinledim. Lammy ve Falconer, 'Bunu yapacağız, şunu yapacağız, en sonunda şunları yapacağız.' diyor. Ardından da '(İsrail) bizi dinlemiyor.' diyorlar. Sizi dinlemiyorlarsa dikkatlerini çekecek bir şey yapın." diye konuştu.

Flynn, İskoçya'nın bağımsız olması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini, büyükelçiliğini de kapatacağını belirtti.

İngiltere'nin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara karşı duruşunun uzun süredir çok zayıf olduğuna işaret eden Flynn, SNP milletvekillerinin İsrail'i ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya, "İsrail'i ziyaret etmenin akıllıca olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen birkaç ay önce (İsrail'e alınmayan ve sınır dışı edilen) iki İşçi Partisi milletvekilinin yaşadığının aynısını yaşarlar." dedi.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İskoçya'nın uluslararası ilişkileri İngiltere tarafından belirleniyor. İskoçya'nın atacağı adımlarda İngiliz makamlarını bilgilendirmesi gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.