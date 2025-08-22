İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0057
  • EURO
    48,1059
  • ALTIN
    4443.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ülkesi İsrail'i kapı dışarı etti: Güvenlik endişelerine sebep oluyorlar
Dünya

AB ülkesi İsrail'i kapı dışarı etti: Güvenlik endişelerine sebep oluyorlar

Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrisi (NIDV), işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamların oluşturduğu toplumsal gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle İsrailli dört savunma şirketinin Rotterdam'daki fuara katılımını yasakladı.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 21:01 - Güncelleme:
AB ülkesi İsrail'i kapı dışarı etti: Güvenlik endişelerine sebep oluyorlar
ABONE OL

NIDV Direktörü Hans Huigen, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, Rotterdam kentindeki Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrileri (NEDS) fuarına katılım başvurusu yapan tüm İsrailli şirketlere katılamayacaklarının bildirildiğini söyledi.

Huigen, "Gazze'deki durum o kadar kötüleşti ki dünya çapında, Avrupa'da, Hollanda'da toplumsal huzursuzluk artmaya devam ediyor. Onlara, eğer fuara katılırlarsa fuarı güvenli bir şekilde organize edebilme konusunda endişe duyduğumuzu söyledik." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın askıya almasını savunduğunu belirten Huigen, İsrailli şirketlerin fuara katılımının yasaklanmasına ilişkin kararı, toplumda ve siyasette görülen rahatsızlıklar nedeniyle aldıklarını anlattı.

Önceki yıllarda düzenlenen fuarlarda İsrailli şirketlerin protesto edildiğini hatırlatan Huigen, Hollanda'daki savunma ve güvenlik sektöründeki şirketlerin ağı olarak hizmet veren NIDV'nin bu kararı hükümetle görüşmeden, bağımsız olarak aldığını ve hükümeti bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Bu arada haberde, İsrailli şirketlerin önceki yıllarda fuara katıldıkları ifade edildi.

Volkskrant gazetesindeki haberde de Rotterdam'a gelmesi yasaklanan dört İsrailli şirketin arasında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems şirketlerinin olduğu ve bunların Hollanda ordusunun önemli tedarikçileri arasında yer aldığı kaydedildi.

HOLLANDA PARLAMENTOSUNDA İSRAİL'E YAPTIRIMLAR TARTIŞILIYOR

Hollanda parlamentosundaki muhalefet partileri, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması için hükümete baskı yaparken, mecliste dün Hollanda'nın İsrail'le ilişkilerine ilişkin başlayan ve bugün devam eden tartışmalar tamamlanamadan ertelendi.

Hollanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı amaçlı silahların İsrail'e ihracatına izin vermemekle birlikte, hava savunma sisteminin parçalarına hala izin veriliyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, muhalefet partilerinin isteği doğrultusunda İsrail'e karşı daha sert tedbirler getirilmesini değerlendirdiklerini belirtirken koalisyon ortağı diğer partilerin İsrail'e karşı silah ambargosu karşısında Veldkamp kadar istekli olmadığı görülüyor.

İsviçre'den Gazze için acil yardım çağrısı: Geniş çaplı müdahale edilmeli

Ünlü aktörden "Nazi" benzetmesi

Katliamın bilançosu içler acısı: Siyonist İsrail'in gizli raporu deşifre oldu

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.