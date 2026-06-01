1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Dünya

AB ülkesi, İsrail'i kapı dışarı etti: Soykırımcılar giremez!

Fransa, Paris'te düzenlenecek Eurosatory savunma fuarında işgalci İsrail'in ulusal stant açmasına ve hükümet temsilcileriyle yer almasına izin vermedi.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Fransa, 15-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Eurosatory savunma fuarına İsrail'in katılımına onay vermedi. Fransa Savunma Bakanlığı, Paris'te düzenlenecek Eurosatory savunma fuarına İsrail'in ulusal stant kurmasına ve fuara hükümet temsilcisi göndermesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın İsrailli yetkililerin Eurosatory savunma fuarına katılımını ve ulusal stant kurulumunu yasakladığını doğrulayarak, İsrailli şirketlere ise fuarda yalnızca hava savunma silahlarını sergilemesine izin verdiğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanlığı, bu kararı "siyasi ve ticari hesaplara dayanan utanç verici bir karar" olarak nitelendirerek, bunun "uluslararası savunma fuarlarını düzenleyen yerleşik normlara doğrudan aykırı" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Fransa, 2024'te düzenlenen Eurosatory fuarına başlangıçta İsrailli savunma firmalarının katılımını yasaklamış; ancak daha sonra bu karardan geri adım atmıştı. 2025 Paris Hava Fuarı'nda ise organizatörler, saldırı silah sistemleri sergileyen İsrailli şirket stantlarının çevresine siyah bölme duvarlar örmüştü.

