İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5189
  • EURO
    38,0587
  • ALTIN
    3353.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ülkesi LGBT için harekete geçti! Başbakan Orban: Gösteriler yasaklandı
Dünya

AB ülkesi LGBT için harekete geçti! Başbakan Orban: Gösteriler yasaklandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek, sözde 'onur yürüyüşü' olarak adlandırılan LGBT bireylerin düzenlediği gösteriye bundan sona ülkesinde izin verilmeyeceğini, böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini söyledi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
AB ülkesi LGBT için harekete geçti! Başbakan Orban: Gösteriler yasaklandı
ABONE OL

Orban, Macar devlet radyosuna ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Orban, "Ailelerin bir arada kalması için yardımcı olmalıyız. Böylece çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre daha kötü durumda olmamasını sağlamalıyız. Aile mantığı, yaptığımız düzenlemeleri organize edebileceğimiz diğer ilkedir." görüşünü paylaştı.

Orban, önceden insanların gelir düzeylerine göre yardım ve desteğin yapılıp yapılmamasının düşünüldüğünü buna artık çocuk sahibi olup olmadığının da eklenmesi gerektiğini belirterek, "Çocuk sahibi mi değil mi? bu vergi sistemine yansımalı." şeklinde konuştu.

- MACARİSTAN, AİLELER İÇİN BİR VERGİ CENNETİNE DÖNÜŞECEK

Geçen hafta açıklanan 2 ve 3 çocuk sahibi annelerin gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulması düzenlemesine değinen Orban, "Macaristan, aileler için bir vergi cennetine dönüşecek ve gençler, aile kurmayı bir kariyer olarak seçebilecek." açıklamasında bulundu.

Orban, uyuşturucu ile mücadelenin daha kapsamlı ve etkili yürütülmesi gerektiğine, uyuşturucunun artık kırsal kesimlerde bile kullanılmaya başlandığına dikkati çekti.

Çocukların korunması için yalnız eğitimin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, her yıl düzenlenen LGBT yürüyüşlerinin yasaklanacağını belirterek, "Buna kısaca onur yürüyüşü (Pride) diyoruz. Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı." ifadesini kullandı.

  • Macaristan Başbakanı Viktor Orban
  • Başbakan Orban
  • LGBT

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.