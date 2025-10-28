İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

AB ülkesinde F-35 hüsranı... Satın alınan jetler hangarda çürüyecek

Belçika'nın F-35 savaş uçağı alımı adeta hüsranla sonuçlandı. Siparişin üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından teslim edilen 4 adet F-35 savaş uçağının eğitim uçuşu için yeterli hava sahasının olmadığı ortaya çıktı. Aynı durum, Belçika'nın tedarik ettiği F-16 savaş uçakları için de yaşanmıştı.

28 Ekim 2025 Salı 14:25
AB ülkesinde F-35 hüsranı... Satın alınan jetler hangarda çürüyecek
Belçika'nın hava sahasının yeni aldığı F-35 uçaklarının eğitimi için yeterince geniş olmadığı anlaşıldı.

Ulusal basına göre, Belçika, siparişinin üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından geçen hafta 4 yeni F-35 savaş uçağını teslim aldı.

Ancak Belçika hava sahasının pilotların bu uçaklarda eğitim alması için çok küçük olduğu tespit edildi.

Savunma Bakanı Theo Francken, Belçikalı pilotların eğitim alabilmeleri için Hollanda, İtalya ve Norveç de dahil olmak üzere müttefikleriyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Belçika'da, hava sahasının darlığı nedeniyle eski F-16 savaş uçaklarıyla ilgili de benzer sorunların yaşandığı öğrenildi.

BELÇİKA'NIN UÇAK TEDARİK SÜRECİ

1980'lerden bu yana hizmette olan F-16 filosunu yenilemek isteyen Belçika, uzun süredir hangi tedarik modelinin ülke çıkarlarına daha uygun olduğu tartışmalarıyla karşı karşıyaydı.

Halihazırda 45 F-16'ya sahip olan ülke, 2026'dan itibaren bunlardan 30'unu Ukrayna'ya devretmeyi taahhüt etti.

Brüksel yönetimi, Avrupa yapımı alternatifler yerine ABD üretimi F-35'leri tercih ederek savunma modernizasyonunu Washington'la sürdürme kararı aldı.

Bu karar, Brüksel'in kendi yapımı Rafale uçaklarını tercih etmesini bekleyen Paris tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmış, diplomatik gerginliğe dönüşmüştü.

