İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), terör örgütü PKK/YPG'nin İskandinav temsilcisi Shiyar Ali'nin evine operasyon düzenledi. Gavle Dagbladet (GD) Gazetesi'nin haberine göre 11 Mayıs'taki operasyonda ters kelepçelenerek gözaltına alınan Ali, gizli tutulan bir emniyet birimine götürülerek sorguya alındı. Teröristin bilgisayar ve dijital materyallerine de el konuldu.

SAVCI: ÇOK GİZLİ BİLGİLER

Aftonbladet Gazetesi ise Shiyar Ali ile aynı gün üst düzey bir diplomatın 'gizli belgeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alındığını yazdı.

Haberde Ali'nin de aynı suçlamalarla gözaltına alındığı ve suçların Ekim 2022 ila Mayıs 2025 arasında işlendiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcı Mats Ljungqvist, üst düzey diplomat ve Ali'de ele geçirilen bilgilerin ifşa edilmesi halinde skandalın İsveç'in güvenliğine zarar verebilecek boyuta ulaşabileceğini duyurdu. Şüpheli diplomatın ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı; ancak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MAHKEMEDEN ÖRGÜTE 400 BİN EURO!

İsveç polisi, 2017'de başkent Stockholm'de bulunan ve Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan Newroz TV (Aryen) kanalına baskın yapmış; 400 bin euro ele geçirmişti. Ali'nin 'Suriye'nin kuzeyine yardım için' toplandığını söylediği parayı 27 Ekim 2017'de Almanya'nın Köln ve Bonn kentlerindeki PKK/YPG ofisinden araçla getirdiği ortaya çıkmıştı. Savcılık, paranın İsveç'e banka aracılığıyla değil de arabayla getirilmesi nedeniyle Almanya'dan bunu kınamasını istedi. Nacka Bölge Mahkemesi, İsveç makamlarınca el konulan 400 bin euro üzerindeki haciz kararını kaldırarak paranın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verilmesine hükmetti.

BÜYÜKELÇİ TANIK OLDU BERAAT ETTİ

'Evrakta sahtecilik ve kara para aklamak'tan yargılanan Shiyar Ali'yi kurtaran ise İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'den Sorumlu Temsilcisi Büyükelçi Per Örnéus olmuştu. Expressen'in haberine göre Örnéus, Suriye'nin kuzeyindeki insani yardımlar konusunda Ali'nin lehine tanıklık yaptı. Nacka Bölge Mahkemesi, 18 Nisan 2024'te beraat kararı verdi. O dönem Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Anna Erhardt, Ali'nin beraat kararı ve büyükelçinin tanıklığı hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.